ماكرون: هناك فرصة للسلام في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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عبَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، عن اعتقاده بأن هناك فرصة للسلام في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي حذرت فيه روسيا من أن الصراع هناك قد يتصاعد.

وقال ماكرون، في مؤتمر بروما يهدف إلى البحث عن سبل لتعزيز السلام العالمي: «هناك احتمال للسلام، سيظهر في وقت ما».

وأضاف: «في لحظة معينة، بالنظر إلى كيفية تطور الأمور، وعندما يقرر الشعب الأوكراني وقادته شروط هذا، يمكن إبرام اتفاق سلام مع الجانب الآخر».

وشددت فرنسا مراراً على أهمية إبقاء القنوات الدبلوماسية الغربية مع موسكو مفتوحة، منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير.

وأطلقت روسيا صواريخ وطائرات مُسيرة على مدينة ميكولايف، اليوم، وحذرت من أن الحرب تتجه نحو «تصعيد غير منضبط».

وبحث وزير الدفاع سيرجي شويجو الوضع في أوكرانيا في اتصالات هاتفية منفصلة، اليوم، مع نظرائه في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا.

وقال شويجو إن أوكرانيا ربما تُقدم على التصعيد باستخدام «قنبلة قذرة»، وهي متفجرات تقليدية ممزوجة بمواد مشعة، دون تقديم أدلة.

ولا تملك أوكرانيا أسلحة نووية، بينما تقول روسيا إن بوسعها حماية الأراضي الروسية بترسانتها النووية.

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