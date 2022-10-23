وزير الدفاع الروسي يحذر نظيره الفرنسي من استخدام أوكرانيا قنبلة قذرة

المصدر: د ب أ

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كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرجي شويجو بحث مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، خلال اتصال هاتفي اليوم، خطر استخدام أوكرانيا المحتمل لما وصفه بـ"قنبلة قذرة".

وذكر موقع قناة "روسيا اليوم" الإلكتروني أن وزارة الدفاع قالت، في بيان، إن الوزيرين بحثا الوضع في أوكرانيا "الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد يستحيل السيطرة عليه".

وأضافت أن شويجو أبلغ نظيره الفرنسي هواجسه بشأن استخدام أوكرانيا المحتمل "قنبلة قذرة".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر وصفتها بالموثوقة في دول مختلفة، بما فيها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد كييف عملاً عسكرياً باستخدام ما يسمى "القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.

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