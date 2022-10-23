ريشي سوناك: أرشح نفسي لأكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل

المصدر: رويترز

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أكد وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك اليوم الأحد أنه سيرشح نفسه ليحل محل ليز تراس في منصب رئيس الوزراء.

وكتب على تويتر "بريطانيا دولة عظيمة لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة. "لهذا السبب أرشح نفسي لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل".

وخسر سوناك أمام تراس في سباق خلافة بوريس جونسون في سبتمبر بعد سقوطه في تصويت لأعضاء حزب المحافظين في أنحاء البلاد.

وحتى قبل أن يعلن ترشحه اليوم الأحد، تلقى سوناك دعما من المشرعين المحافظين أكثر من منافسيه، وهما وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت وجونسون، الذي يحاول العودة للمنصب.

واستقال سوناك من حكومة جونسون في يوليو، مما أشعل شرارة تمرد أطاحت بالأخير.

وقال سوناك في بيان "ستكون هناك نزاهة ومهنية ومساءلة على كل مستوى من مستويات الحكومة التي أقودها وسأعمل يوما تلو الآخر لإنجاز المهمة.

"أطلب منكم إتاحة الفرصة للمساعدة في حل مشكلاتنا".

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