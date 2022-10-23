وفد برلماني ألماني يصل تايوان وسط توترات إقليمية

المصدر: د ب أ

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وصلت مجموعة من ستة أعضاء في البرلمان الألماني "البوندستاج" إلى تايوان، اليوم الأحد، في ثاني زيارة من قبل وفد برلماني ألماني هذا الشهر وسط توترات إقليمية متصاعدة.

وكان في استقبال المجموعة التي يرأسها عضو البوندستاج بيتر هايت المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، نائب وزير الشؤون الخارجية التايواني مينج-ين تساي لدى وصولها إلى مطار تاويون الدولي.

ومن المقرر أن تختتم الزيارة يوم الأربعاء المقبل.

وقال هايت إن الزيارة جزء من التزام الائتلاف الحاكم في ألمانيا "بدعم الدول الديمقراطية"، مضيفاً أن مصدر القلق الرئيسي هو أن الصين "ترغب في ضم تايوان، بالقوة إذا لزم الأمر"، وفقاً لبيان أرسل إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتابع هايت: "لا ينبغي أن تمنعنا إشارات التهديد الصينية من زيارة ودعم تايوان كدولة تشاركنا قيمنا الخاصة بالديمقراطية والحرية".

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءاً من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بين تايوان والدول الأخرى.

وقام فريق تابع لمجموعة الصداقة البرلمانية بين برلين وتايبيه في البوندستاج الألماني بزيارة تايوان في وقت سابق من الشهر الجاري.

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