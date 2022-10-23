لجنة الانتخابات البوسنية تؤكد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

المصدر: رويترز

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أكدت لجنة الانتخابات في البوسنة، السبت، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في الثاني من أكتوبر الجاري، وأظهرت هيمنة الأحزاب القومية في البرلمانات على مختلف مستويات الحكم في البلاد.

كما أكدت أن اثنين من المرشحين غير القوميين من الكروات والبوشناق (مسلمون بوسنيون) فازا بمقعدين في مجلس الرئاسة الثلاثية المشتركة بين المسلمين والصرب والكروات، وأن مرشح حزب موال لروسيا حصل على مقعد العضو الصربي للرئاسة.

ولا تزال البوسنة تعاني من الاختلال الوظيفي وعدم الاستقرار منذ الصراع المدمر الذي دار بين الصرب والكروات والبوشناق قبل نحو ثلاثة عقود مع انهيار يوغوسلافيا الاشتراكية السابقة.

ولم تنشر لجنة الانتخابات نتائج انتخابات رئيس جمهورية الصرب ونائب الرئيس، بعد أن أمرت بإعادة فرز الأصوات بسبب شكاوى المعارضة من أن الزعيم الانفصالي الصربي ميلوراد دوديك تلاعب في الأصوات.

وقال دوديك الذي يبدو أنه سيحقق الفوز في انتخابات رئاسة جمهورية الصرب أمام مرشحة المعارضة جيلينا تريفيك في سباق متقارب، إنه سيوجه اتهامات جنائية ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لعدم نشرها نتائج الانتخابات الرئاسية بحلول الموعد النهائي، السبت.

وأعلن عن مسيرة حاشدة يوم الثلاثاء في بانيالوكا العاصمة الفعلية للمنطقة، احتجاجاً على ما وصفه بالقرار غير القانوني للجنة الانتخابات بإعادة فرز الأصوات.

ونظمت أحزاب المعارضة التي اتهمته بتزوير الانتخابات مظاهرتين كبيرتين في بانيالوكا بعد التصويت. وطلبوا من لجنة الانتخابات إعادة الانتخابات في جمهورية الصرب لكن اللجنة رفضت طلبهم.

وقال دوديك، الذي دعا منذ فترة طويلة إلى انفصال جمهورية الصرب عن البوسنة، وتوحيدها مع جارتها صربيا، إن المنطقة ستنظم في المستقبل انتخابات بمفردها، في تحد واضح لمؤسسات الدولة.

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