رقم قياسي جديد لعبور المهاجرين لحدود الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

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تجاوزت عمليات عبور المهاجرين الحدودية إلى الولايات المتحدة 2.76 مليون شخص في السنة المالية 2022، محطمة الرقم القياسي السابق، وفقا لبيانات من الجمارك وحماية الحدود.

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود، إنه أوقف المهاجرين أكثر من مليونين و766 ألفاً و582 مرة لمدة 12 شهراً، انتهت في 30 سبتمبر الماضي، وهو أعلى بكثير من 1.72 مليون مرة في السنة المالية السابقة، بحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وأضافت هيئة الجمارك وحماية الحدود أن الزيادة كانت مدفوعة بتدفق المهاجرين من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا الذين يعبرون الحدود.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صياغة سياسة حدودية، إلا أنها تواجه صعوبات وتحديات.

وغالباً ما يختلف البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي حول ما يمكن أن يكون مجدياً، ما يؤدي إلى خلافات حول السياسة.

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