ريشي سوناك يكسب حليفاً مهماً في مساعيه لقيادة "المحافظين"

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتسب ريشي سوناك عضو حزب المحافظين، حليفاً مهماً في محاولته المحتملة ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، في الوقت الذي تم التشكيك في مزاعم مؤيدي رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بأنه حصل على الرقم السحري المطلوب الذي يؤهله للترشح لمنصب رئاسة المحافظين.

وفي ضربة لحملة جونسون المحتملة للترشح لفترة ثانية في منصب رئيس الوزراء، دعمت كيمي بادينوخ المستشارة السابقة، سوناك، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

وبينما أقرت بأنها كانت "في بعض الأحيان" عضواً في "نادي مشجعي بوريس جونسون"، قالت بادينوخ إن حزب المحافظين لا "ينظم مسابقة للأكثر شعبية"، وشددت على أن الحزب "ليس وسيلة لتحقيق الطموحات الشخصية لأي فرد".

يأتي ذلك في الوقت الذي عاد فيه جونسون إلى بريطانيا للتخطيط لمحاولة تولي منصب رئيس الوزراء مجدداً، في خطوة أدت إلى حدوث انقسام في الرأي بين النواب في حزب المحافظين، بما فيهم حلفاؤه السابقون.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز