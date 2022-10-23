زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب وسط المحيط الهندي

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر وسط «حيد متوسط المحيط الهندي»، في وسط المحيط الذي يتجه بين الشمال والجنوب في غرب المحيط الهندي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 28.45 درجة جنوباً، وخط طول 74.37 درجة شرقاً.

يشار إلى أن «حيد متوسط المحيط الهندي» هو عبارة عن حيد يفصل الصفائح التكتونية بين الصفيحة الأفريقية والصفيحة الهندية الأسترالية.

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