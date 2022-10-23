زيلينسكي: يمكننا إسقاط معظم الصواريخ الروسية
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن روسيا شنَّت ضربات استهدفت البنية التحتية على نطاق واسع جداً، متعهداً بتحسين قدرات الجيش الأوكراني.
وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصوَّر: "النطاق الجغرافي للقصف المكثف الأحدث واسع جداً"، مشيراً إلى استهداف الضربات الصاروخية مناطق في غرب ووسط وجنوب أوكرانيا.
وأضاف: "بالطبع ليس لدينا القدرة التقنية على تدمير 100 في المئة من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية الروسية".
وتابع: "أنا متأكد من أننا سنحقق ذلك تدريجياً بمساعدة شركائنا. وحالياً نُسقط بالفعل غالبية الصواريخ من طراز كروز وغالبية الطائرات المسيرة".