زيلينسكي: يمكننا إسقاط معظم الصواريخ الروسية

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن روسيا شنَّت ضربات استهدفت البنية التحتية على نطاق واسع جداً، متعهداً بتحسين قدرات الجيش الأوكراني.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصوَّر: "النطاق الجغرافي للقصف المكثف الأحدث واسع جداً"، مشيراً إلى استهداف الضربات الصاروخية مناطق في غرب ووسط وجنوب أوكرانيا.

وأضاف: "بالطبع ليس لدينا القدرة التقنية على تدمير 100 في المئة من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية الروسية".

وتابع: "أنا متأكد من أننا سنحقق ذلك تدريجياً بمساعدة شركائنا. وحالياً نُسقط بالفعل غالبية الصواريخ من طراز كروز وغالبية الطائرات المسيرة".

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