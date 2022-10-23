كوستاريكا تعثر على اثنين من ضحايا الطائرة المفقودة

المصدر: د ب أ

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عُثر على جثتي شخص بالغ وطفل في المياه قبالة كوستاريكا أمس، بعد يوم من سقوط طائرة صغيرة على متنها ستة أشخاص.

واكتُشفت جثث الضحايا خلال البحث عن الطائرة الخاصة المفقودة التي كان على متنها خمسة ركاب ألمان وطيار، حسبما ذكرت محطة "تليتيكا" التلفزيونية، نقلاً عن وزارة الأمن العام.

وأكد قائد سلاح خفر السواحل، مارتن أرياس، في وقت سابق، أن قوات الإنقاذ عثرت على العديد من الأجزاء من حطام الطائرة الخاصة المفقودة في كوستاريكا قبالة ساحل البحر.

وذكرت محطة تليتيكا التلفزيونية، أمس، استناداً إلى وزارة الأمن العام في كوستاريكا، أنه تم رصد أجزاء من جسم الطائرة والمقاعد وإحدى الحقائب، وذلك على مسافة نحو 28 كيلومتراً من مطار ليمون أثناء رحلة استطلاعية.

ويبدو أنه كان هناك أطفال على متن الطائرة، وقال مدير هيئة الطيران المدني فرناندو نارانجو: "كان على متن الطائرة خمسة ركاب وطيار- أي إجمالي ستة أشخاص"، وأضاف: "استناداً إلى تواريخ الميلاد، فقد كان هناك طفلان بينهم".

وكانت طائرة رجال الأعمال طراز "بياجيو بي 180 أفانتي" اختفت، مساء أول من أمس، أثناء رحلتها من المكسيك إلى كوستاريكا، وأعلنت وزارة الأمن أن الاتصال مع الطائرة انقطع عندما كانت تحلق فوق البحر بالقرب من مطار ليمون.

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