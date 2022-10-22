أربع سفن حبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع التركية،اليوم السبت، مغادرة 4 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن السفن الأربعة انطلقت اليوم، في إطار اتفاق اسطنبول لشحن الحبوب، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وفي 22 يوليو الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.



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