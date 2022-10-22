كوستاريكا تعلن فقدان طائرة على متنها 5 ألمان

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات في كوستاريكا فقدان طائرة تقل خمسة ركاب ألمان قبالة سواحلها.

وقالت وزارة الأمن العام في كوستاريكا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الاتصال بالطائرة انقطع حوالي الساعة 6 مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وبحسب مقطع فيديو لوزير الأمن العام خورخي توريس، هناك خمسة ألمان على متن الطائرة .

ووفقا للبيانات، كانت الطائرة في طريقها من المكسيك إلى مدينة بويرتو ليمون الكوستاريكية المطلة على الساحل الكاريبي. وبدأت عمليات البحث مع دول الجوار.

وبحسب بيانات صحيفة "بيلد" الألمانية، أقلعت طائرة صغيرة خاصة على متنها خمسة ألمان من المكسيك أمس الجمعة متوجهة إلى مقاطعة ليمون بكوستاريكا، إلا أن الاتصال اللاسلكي بين الطائرة ومطار بارا دي باريسمينا في كوستاريكا انقطع فجأة في حوالي الساعة 6 مساء أمس (السبت 2 صباحا بتوقيت ألمانيا).

وقال مدير هيئة الطيران المدني، فرناندو نارانجو، في تصريحات لمحطة "تليتيكا" التليفزيونية: "

اختفت الطائرة عن الرادار على بعد 25 ميلا من مطار ليمون. كان من المفترض أن تهبط الطائرة في الساعة 58ر6 مساء، وفقدناها على ارتفاع 2000 قدم".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في برلين: "نحن على علم بالواقعة... سفارتنا في سان خوسيه على اتصال بالسلطات المحلية لاستيضاح الأمر".

ووفقا لتقارير وسائل إعلام، فإن الطائرة المفقودة من طراز "بياجيو بي 180 أفانتي"، وأقلت من مدينة بالينكي في ولاية تشياباس المكسيكية بعد ظهر أمس الجمعة. وتعد هذه المدينة أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(يونسكو) وواحدة من أهم المواقع الأثرية في المكسيك.

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