الصين تدرج رفض استقلال تايوان في دستور الحزب الحاكم

المصدر: د ب أ

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أدرجت الصين رفضها لاستقلال تايوان إلى دستور الحزب الشيوعي الحاكم، حيث يكثف الرئيس شي جين بينج الضغط العسكري على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

صوت مندوبو الحزب بالإجماع اليوم السبت، على إدخال لغة جديدة بشأن تايوان إلى الدستور، في ختام المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الذي يعقد كل خمس سنوات.

وينص الدستور حاليا على "معارضة واحتواء الاستقلال التايواني" وكذلك تعزيز مبدأ "دولة واحدة ونظامان الذي اقترحته بكين لتايوان.

وكان الدستور يدعو في السابق فقط إلى تعزيز "إعادة التوحيد" مع تايوان.

وقالت بكين إنها لن تتخلى عن استخدام القوة لتحقيق أهدافها المحورية لتعهد الحزب بالتجديد الوطني.

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