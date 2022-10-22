شولتس: إعادة إعمار أوكرانيا مهمة طويلة الأمد للمجتمع الدولي

المصدر: د ب أ

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب الروسية ستكون مهمة طويلة الأمد للمجتمع الدولي.

وأضاف شولتس في رسالته الأسبوعية عبر الفيديو اليوم السبت قبل انطلاق مؤتمر دولي على مستوى الخبراء بشأن إعادة إعمار أوكرانيا في برلين يوم الثلاثاء المقبل: "إعادة الإعمار ستكون مهمة كبيرة للغاية... سيتعين علينا استثمار الكثير لتحقيق إعادة الإعمار بشكل جيد"، موضحا أنه لا يمكن لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي القيام بذلك بمفردهما.

وتابع: "لا يمكن أن يفعل ذلك سوى المجتمع الدولي بأسره، الذي يدعم أوكرانيا الآن. وعليه أن يقوم بذلك لفترة طويلة".

وذكر شولتس أنه "من المهم ألا نكتفي الآن بتحديد ما يجب القيام به على وجه التحديد، وأين يجب القيام بالاستثمارات، وكيف يمكن تنظيم إعادة الإعمار، بل يتعينن علينا أيضا أن نفكر في عدد السنوات الكثيرة والعقود التي سيستغرقها إعادة الإعمار بتمويل المجتمع الدولي"، موضحا أن هذا هو سبب دعوته إلى المؤتمر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بصفته رئيسا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا العام، وقال: "يتعلق الأمر بأن نقدم الآن بادرة أمل بتحسن الأمور في خضم هول الحرب".

وتترأس ألمانيا حاليا مجموعة السبع التي تضم أيضا فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ومن المقرر إطلاق منتدى اقتصادي ألماني-أوكراني في برلين يوم الاثنين المقبل، والذي يشارك فيه كبار ممثلين من كلا البلدين وسيركز على إعادة إعمار أوكرانيا. ويفتتح المنتدى شولتس ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، ومن المتوقع أن يشارك فيه أيضا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك. وسيسافر العديد من الوزراء من أوكرانيا إلى برلين للمشاركة في المؤتمر أو سيشاركون عبر الإنترنت، حسبما أعلن المنظمون.

يذكر أن ألمانيا قدمت مساعدات عسكرية بملايين اليوروهات لأوكرانيا لدعمها في خلال أزمة الحرب.

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