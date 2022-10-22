قصف صاروخي جديد للبنية التحتية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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تعرضت البنية التحتية الحيوية في أنحاء أوكرانيا للقصف مجددا اليوم السبت، إذ أبلغت عدة مناطق عن استهداف منشآت للطاقة، فيما تم إسقاط صواريخ في مناطق أخرى.

وأعلن مسؤولون محليون عن تضرر منشآت للطاقة في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ولوتسك، وسجلت مناطق أخرى مشكلات تتعلق بالكهرباء.

وكتب أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، على تيليجرام "هجوم صاروخي آخر ضد البنية التحتية المدنية والشعب".

وفي غضون ذلك، قال أندريه نيبيتوف قائد شرطة منطقة كييف إن القوات الأوكرانية أسقطت صاروخا روسيا فوق المنطقة، ونشر صورة تظهر عمودا من الدخان يتصاعد من غابة قال إن حطام الصاروخ سقط فيها.

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