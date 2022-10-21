العثور على طفلين متوفيين قبالة ساحل إيطاليا الجنوبي

المصدر: رويترز

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أكد خفر السواحل الإيطالي في بيان أنه عثر على طفلين متوفيين وما زالت امرأة مفقودة بعد إنقاذ مهاجرين من قارب قبالة الساحل الجنوبي للبلاد اليوم الجمعة.

وأضاف أن نحو 38 مهاجرا نُقلوا من القارب إلى جزيرة لامبيدوسا في البحر المتوسط بينما يجري البحث عن المرأة المفقودة.

وذكر خفر السواحل أن قارب صيد تونسي، كان أول من وصل لمساعدة المهاجرين، أبلغ عن وقوع انفجار على متن القارب.

وقال القاضي الإيطالي سالفاتوري فيلا في تعليق عبر البريد الإلكتروني إن الطفلين المتوفيين كانا يبلغان من العمر عاما وعامين، مضيفا أن مكتبه فتح تحقيقا جنائيا في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن الطفلين توفيا متأثرين بحروق رغم أن تحقيقا فيما حدث لم ينته بعد.

وأظهرت بيانات من المنظمة الدولية للهجرة أنه تم العثور على حوالي 1735 شخصا إما متوفين أو في عداد المفقودين في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط هذا العام حتى الآن مقارنة مع 2062 شخصا في المجمل العام الماضي.

وتتوقع الدول التي تمر بها طرق الهجرة الرئيسية في البحر المتوسط إلى أوروبا وصول أكثر من 150 ألف شخص إليها هذا العام، إذ ينذر نقص الغذاء الناجم عن الصراع في أوكرانيا بموجة هجرة جديدة من أفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل حوالي 116 ألف شخص إلى إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا حتى الآن هذا العام بعد عبور البحر المتوسط في أعقاب وصول أكثر من 123 ألف شخص في عام 2021.

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