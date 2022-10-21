جورجيا ميلوني تتشاور مع الرئيس الإيطالي بشأن تشكيل حكومة جديدة

المصدر: د ب أ

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أجرت جورجيا ميلوني وعدد من ممثلي حلفائها في الائتلاف، مشاورات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الجمعة، بشأن تشكيل حكومة.

وتأمل ميلوني في أن تصبح أول رئيسة وزراء لإيطاليا، حال توصل الأحزاب الثلاثة في كتلتها اليمينية لاتفاق حول شروط الحكومة الائتلافية.

وشارك قطب الإعلام ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في الاجتماع إلى جانب أعضاء حزبه (فورزا ايطاليا) المحافظ، بالإضافة إلى ماتيو سالفيني، الذي يرأس حزب الرابطة اليميني المتطرف.

واستمرت المشاورات في "قصر كويرينالي" في روما لحوالي عشر دقائق فقط.

وقالت ميلوني للصحفيين، وهي تقف محاطة بكل من بيرلسكوني وسالفيني، إنها طلبت من ماتاريلا منحها تفويضا لتشكيل الحكومة الجديدة.

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