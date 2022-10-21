بايدن "قلق" بشأن مساعدات أوكرانيا في حالة فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد الكونغرس

المصدر: رويترز

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عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس عن قلقه بخصوص مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في حالة سيطرة الجمهوريين على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثامن من نوفمبر.

وقال بايدن للصحفيين خلال توقفه في متجر لبيع الشطائر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا عندما سُئل عن تأثير ذلك على المساعدات لأوكرانيا إذا فاز الجمهوريون "أنا قلق".

ويزور بايدن بيتسبرغ في إطار حملة انتخابية للديمقراطي جون فيترمان، الذي ستساعد منافسته في مجلس الشيوخ الأمريكي مع الجمهوري محمد أوز في تحديد ما إذا كان الديمقراطيون سيحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ.

وقال كيفن ماكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب في الأيام الأخيرة إنه لن يكون "مستعدا لكتابة شيك على بياض" لمساعدة أوكرانيا لو استولى الجمهوريون على مجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

وينقسم الجمهوريون بين من يرون ضرورة لكبح جماح روسيا وغيرهم ممن يفضلون سياسة خارجية أكثر انعزالية.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 17.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

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