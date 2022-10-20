بايدن: أمريكا وبريطانيا حليفتان قويتان وصديقتان دائمتان

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها أن الولايات المتحدة وبريطانيا حليفتان دائمتان وأن الأواصر القوية بينهما ستدوم.

وأضاف في بيان "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حليفتان قويتان وصديقتان دائمتان، هذه حقيقة لن تتغير. أشكر رئيسة الوزراء ليز تراس على شراكتها في مجموعة من القضايا، بينها تحميل روسيا مسؤولية حربها على أوكرانيا. سنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة بينما نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه الدولتين".

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