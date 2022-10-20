اعتقال رجل في محيط "الكابيتول" وبحوزته أسلحة في شاحنة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الشرطة إن رجلا من جورجيا يبلغ من العمر 80 عاما كان متوقفا بشكل غير قانوني في أرض مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في واشنطن، قائلا إنه يريد تسليم وثائق إلى المحكمة العليا، اعتقل أمس الأربعاء بعد العثور على ثلاث بنادق في شاحنته.

وقالت شرطة الكونغرس في بيان مكتوب إن توني باين من تانيل هيل بولاية جورجيا اعتقل بتهمة واحدة هي إحضار أسلحة إلى الكابيتول. واعتقلت الشرطة اثنين من الركاب في الشاحنة لكن لم يتم احتجازهما.

ورصد ضباط شرطة الكونغرس السيارة البيضاء متوقفة بشكل غير قانوني بالقرب من مبنى المحكمة العليا الأمريكية في حوالي الساعة 3:45 مساء بالتوقيت المحلي، وعندما اقتربوا قال الركاب الثلاثة إنهم جاؤوا لتسليم المستندات إلى المحكمة.

وقالت الشرطة إن باين أخبر الضباط أنه كان بحوزته أسلحة في الشاحنة، وأدى البحث إلى العثور على مسدسين وبندقية وأنبوب وعلب ذخيرة.

وأضافت أن عشرات الأشخاص يُعتقلون كل عام لإحضار أسلحة إلى أراضي الكونغرس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز