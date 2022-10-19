رئيسة وزراء بريطانيا ليس لديها خطط للاستقالة

المصدر: رويترز

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أكد المتحدث السياسي باسم رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس اليوم الأربعاء أنها ستكون في الحكم عند عرض الخطة المالية يوم 31 أكتوبر وأنها ليس لديها خطط للاستقالة.

وجاء ذلك قبل اقتراع في البرلمان حول التنقيب عن النفط والغاز باستخدام التكسير الهيدروليكي، وهو تصويت يعتبره حزبها اقتراعا حول الثقة في الحكومة.

وقال المتحدث "نعم" ردا على سؤال عما إذا كان متأكدا بنسبة مئة في المئة من أنها ستكون في الحكم بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت تراس ستستقيل إذا خسرت اقتراع التكسير الهيدروليكي "رئيسة الوزراء لن تستقيل".

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