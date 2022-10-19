النرويج تغلق أحد مطاراتها بعد رصد ما يُحتمل أنها طائرة مسيرة

المصدر: د ب أ

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أغلقت السلطات في النرويج، اليوم الأربعاء، مطار "فليسلاند" بالقرب من مدينة برجن لأسباب تتعلق بالسلامة، بعد رصد ما يُحتمل أنها طائرة مسيرة، حسبما أفادت صحيفة "بيرجينز تيديندي" نقلا عن مدير تشغيل بالمطار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الصحيفة، التي تصدر في برجن، قولها إن الشرطة تحقق في الواقعة بعد رؤية أضواء حول المطار.

وأضافت أنه سيتم إجراء تقييم مستمر بشأن موعد إعادة فتح المطار.

وعززت الدولة الاسكندنافية، التي لديها حدود مشتركة مع روسيا، استعداداتها منذ الشهر الماضي بعد رصد نشاط "متزايد بصورة غير طبيعية" لطائرات من دون طيار بالقرب من منشآت النفط والغاز على الجرف القاري النرويجي.

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