روسيا: أحبطنا محاولة أوكرانية للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية

المصدر: رويترز

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قالت روسيا إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا، لكنها تمكنت من صدها بعد قتال استمر عدة ساعات، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن فلاديمير روجوف وهو مسؤول عينته روسيا في المنطقة "بعد قصف المدينة، بدأت محاولة إنزال، بما في ذلك محاولة للسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية. استمرت المعركة لعدة ساعات، على الأقل ثلاث إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة". مضيفا أن الهجوم "تم صده".

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