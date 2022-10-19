ملكة الدنمارك تقيم حفل اليوبيل الذهبي المؤجل الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلنت العائلة الملكية في الدنمارك أمس الثلاثاء، أن الملكة مارغريت الثانية ستقيم أخيرا الشهر المقبل، حفل استقبال تم تأجيله مرتين للاحتفال بمرور خمسين عاما على اعتلائها العرش.

وكانت الملكة تعتزم الاحتفال باليوبيل الذهبي في موعده الفعلي، في يناير الماضي، ولكنها أرجأت العديد من فعالياته إلى أواخر الصيف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولكن الملكة (82 عاما) قامت بتقليص الاحتفالات في سبتمبر الماضي مرة أخرى في بادرة احترام بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ومن المنتظر الآن إقامة حفل الاستقبال في قاعة بلدية كوبنهاجن في 12 نوفمبر المقبل.

وتجلس الملكة مارغريت الثانية، والتي تحظى بشعبية واسعة بين شعبها، على عرش الدنمارك منذ 14 يناير 1972.

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