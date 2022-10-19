إسبانيا 82.5 مليون يورو مساهمات للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية

المصدر: د ب أ

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وافقت الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء على تقديم مساهمات تطوعية تقدر بقيمة 5ر82 مليون يورو للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية، وفي مقدمتها اليونيسيف ووكالة غوث اللاجئين والصليب الأحمر.

وذكرت وكالة يوروبا برس الإسبانية أنه بموجب هذا القرار تقدم إسبانيا مساعدات بقيمة 5 ملايين يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، و 85ر9 مليون يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر، دعما لجهودها في إغاثة وحماية ضحايا النزاعات المسلحة والعنف في مناطق مثل مالي والنيجر وسوريا وأمريكا الوسطى وهايتي وكولومبيا وفنزويلا وفلسطين وإثيوبيا وموزمبيق، وأفغانستان.

كما تقدم إسبانيا في هذا الإطار 7ر8 مليون يورو لمفوضية الأمم المتحدة لغوث اللاجئين، و8 ملايين يورو لمنظمة اليونيسيف لدورها في المساعدة على تقديم المعونة الإنسانية للنساء والأطفال في الكثير من الدول النامية، ومساعدات بقيمة 3ر7 مليون يورو لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يتولى ضمن مهام أخرى تقديم استجابة عاجلة على الصعيد الدولي لإنقاذ حياة البشر وحمايتهم أثناء الأزمات الإنسانية.

وتقدم إسبانيا 1ر6 مليون يورو لصالح برنامج الغذاء العالمي، و6 ملايين يورو لصالح صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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