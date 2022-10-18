روسيا تقول إنها استولت على قرية في خاركيف شرقي أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن جيشها حقق تقدماً طفيفاً في ساحة المعركة بمنطقة خاركيف بشرق أوكرانيا عبر الاستيلاء على قرية جوروبيفكا.

ولم يؤكد مسؤولون عسكريون في كييف التصريحات الروسية.

وكانت هيئة الأركان العامة في كييف، قد قالت في تقريرها الصباحي عن الوضع في البلاد، إنه تم صد محاولات الهجوم الروسية بنجاح في كل من خاركيف ومنطقة دونيتسك المجاورة.

ودحر الجيش الأوكراني القوات الروسية من أجزاء كبيرة بمنطقة خاركيف في منتصف سبتمبر الماضي، في إطار هجومه المضاد السريع شرقي البلاد لاستعادة الأراضي المحتلة.

وبعد قرابة ثمانية أشهر من بدء الحرب، تهاجم روسيا أوكرانيا حالياً بشكل متزايد باستخدام طائرات مقاتلة من دون طيار، حيث ضربت العاصمة كييف عدة مرات في الأيام الأخيرة.

وتستهدف موسكو بصفة خاصة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

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