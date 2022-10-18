زيلينسكي: القصف الروسي دمر 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن الضربات الجوية الروسية دمرت 30 في المئة من محطات الطاقة الأوكرانية منذ العاشر من أكتوبر الجاري.

وكتب على تويتر يقول إن الهجمات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا وأنه "لم يعد هناك مكان للمفاوضات" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشنت قوات روسية غارات جوية جديدة على منشآت للطاقة في أوكرانيا اليوم الثلاثاء، مما تسبب في حدوث عدة انفجارات في منطقة بشمال كييف حيث توجد محطة للطاقة الحرارية.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إن روسيا وجهت ثلاث ضربات لمنشأة طاقة لم يحددها.

وأفاد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو بأن الهجوم استهدف "بنية تحتية حيوية" في شمال كييف.

وقال شهود لرويترز إن أعمدة من الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد في سماء المنطقة.

ولم يوضح أي من المسؤولَين ما إن كانت المحطة الحرارية تعرضت للقصف، كما لم يذكرا أي تفاصيل عن سقوط مصابين.

وقال حاكم المنطقة فالنتين ريزنيشنكو إن قصف دنيبرو تسبب في "اندلاع حريق ودمار جسيم".

وذكر رئيس بلدية مدينة جيتومير في الشمال أن ضربة جوية تسببت في انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن المدينة. وقال شاهد من رويترز إن صاروخا روسيا أصاب مبنى سكنيا في مدينة ميكولايف.

وأدى الصاروخ لتدمير أحد أجنحة المبنى الواقع في وسط المدينة بصورة كاملة، كما نجم عن سقوطه حفرة كبيرة.

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