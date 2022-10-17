بعد تحقيق أهدافها.. موسكو تعلن انتهاء التعبئة الجزئية

المصدر: د ب أ

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أعلن المفوض العسكري للعاصمة الروسية موسكو، مكسيم لوكتيف، أن موسكو حققت أهدافها من مرسوم التعبئة الجزئية الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعليه فلن يتم استدعاء المزيد من الرجال، وفقاً لوكالات الأنباء الروسية.

ولم يذكر لوكتيف عدد الرجال الذين تم استدعاؤهم في موسكو منذ 21 سبتمبر الماضي تحديداً، بيد أنه أشار إلى أن المتطوعين ما زال بإمكانهم الخدمة في صفوف الجيش.

من جانبه، قال عمدة العاصمة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن موسكو أنجزت مهمتها.

وأضاف سوبيانين أن إخطارات الاستدعاء التي لا تزال تصل إلى منازل المواطنين أو مقرات عملهم، لم يعد عليهم تنفيذها.

كما أعلنت منطقة موسكو الإدارية حول العاصمة عن انتهاء إجراءات التعبئة الجزئية.

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