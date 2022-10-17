ألمانيا.. متظاهرو حماية المناخ يقتحمون وزارة المالية في برلين

المصدر: د ب أ

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اقتحم نشطاء حماية المناخ وزارة المالية الاتحادية في برلين اليوم الاثنين واحتجوا داخلها برفع لافتات وترديد هتافات.

وذكرت الشرطة أن المتظاهرين وقفوا وجلسوا في مدخل الوزارة وعلى إحدى شرفات المبنى الكبير في شارع فيلهلمشتراسه.

وقامت مجموعة "الجيل الأخير" بنشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيه شباب يحملون لافتات عليها كتابات باللغة الإنجليزية في قاعة كبيرة. وكتبوا على هذه اللافتات أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر وعد بمناقشة إعفاء البلدان الفقيرة من الديون ولكنه "وعد أجوف". كما طلبت مجموعة أخرى من ليندنر التحدث معها في الموقع.

وفي الوقت نفسه أغلق متظاهرون مخارج طرق سريعة في عدة أماكن في برلين منذ صباح اليوم، ولصق بعضهم أنفسهم في الشوارع.

وفي مساء أمس الأحد تظاهر نشطاء حماية المناخ خلال مؤتمر صحة عالمي كبير في برلين، وأغلقوا أحد مداخل المؤتمر وأطلقوا إنذار حريق كاذب. وفي الأسبوع الماضي أطلق متظاهرون إنذاري حريق كاذبين على الأقل في مبانٍ تابعة للبرلمان الألماني (بوندستاج). وفي الوقت نفسه أعلنت المجموعة أنها ستوسع إجراءات الحصار أو غيرها من الأفعال المزعجة هذا الأسبوع.

ويطالب المتظاهرون بمزيد من الإجراءات لحماية المناخ. ومنذ بداية العام ينظم المتظاهرون العديد من عمليات إغلاق الطرق والمباني وفعاليات احتجاجية أخرى.

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