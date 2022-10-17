صادرات الحبوب الأوكرانية في أكتوبر تعود لمستوياتها قبل الحرب

المصدر: رويترز

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة عشر الأولى من شهر أكتوبر جاءت أقل 2.4 بالمئة فقط عن نفس الفترة من عام 2021 على الرغم من إغلاق العديد من الموانئ البحرية والحرب الروسية الأوكرانية.

وتراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ فبراير بعد أن أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن أوكرانيا صدّرت 2.12 مليون طن من الحبوب، معظمها من الذرة والقمح، حتى الآن في أكتوبر ، مقابل 2.17 مليون طن في نفس الفترة من أكتوبر 2021.

وأوضحت البيانات أيضا أن أوكرانيا صدّرت ما مجموعه 10.8 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022/23 الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في يونيو المقبل مقارنة مع 16.5 مليون في الفترة نفسها من موسم 2021/22.

وتشمل الكمية المُصَدرة هذا الموسم 3.99 مليون طن من القمح و 5.88 مليون طن من الذرة و896 ألف طن من الشعير.

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