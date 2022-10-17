وزيرة خارجية ألمانيا تطلق مع نظرائها الأوروبيين مبادرة من أجل المناخ

المصدر: د ب أ

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أطلقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي مبادرة لتحسين السياسة الخارجية المتعلقة بحماية المناخ.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين على هامش اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "نرى بطريقة قاسية أن أزمة المناخ تتحول بشكل متزايد إلى أزمة أمنية وأن كل إجراء يتم اتخاذه لحماية المناخ هو أيضا مساهمة في السلام العالمي والأمن الدولي...كلما جرى توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، زادت قدرتنا على مواجهة أزمة المناخ باعتبارها نزاعا".

وتعتزم المجموعة التعاون في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمناخ، والذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر.

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