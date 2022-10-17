«الناتو» يبدأ التدريبات النووية السنوية

المصدر: د ب أ

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بدأت القوات المسلحة من 14 دولة عضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) تدريبات سنوية اليوم الإثنين، لمحاكاة الدفاع عن الأراضي التي يغطيها الحلف باستخدام الأسلحة النووية.

وقال حلف الناتو إن التدريبات التي تسمى "ستيد فاست نون" تشمل ما يصل إلى 60 طائرة من بينها مقاتلات وطائرات مراقبة وإعادة التزود بالوقود وكذلك قاذفة قنابل بي-52 طويلة المدى من الولايات المتحدة التي سوف تحلق من نورث داكوتا.

وقال الناتو إن الرحلات التدريبية سوف تجرى فوق بلجيكا التي تستضيف التدريبات وكذلك فوق بحر الشمال وبريطانيا. وشدد على أنه لن يتم استخدام الذخيرة الحية.

وذكر بيان صحفي أن تدريبات ستيد فاست نون هي "نشاط تدريبي روتيني ومتكرر وليس على صلة بأي أحداث عالمية حالية".

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو إنه يتم استضافة تدريبات ستيد فاست نون من جانب حلف مختلف من الناتو كل عام .

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