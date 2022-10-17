انفصال محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية

المصدر: رويترز

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قالت شركة الطاقة النووية الحكومية إنرجواتوم إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية اليوم الاثنين بعد القصف، ما دفع مولدات الديزل الاحتياطية إلى العمل.

وأضافت في بيان "إن الروس قصفوا مرة أخرى محطات فرعية مهمة للبنية التحتية... مما أدى إلى إغلاق آخر خط اتصال... بقدرة 750 كيلو فولت في الساعة 03:59".

وسيطرت القوات الروسية على المنشأة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وهي أكبر محطة في أوروبا، خلال فترة وجيزة من الحرب الأوكرانية قبل ثمانية أشهر تقريبا، لكن طاقما أوكرانيا يتولى إدارتها.

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