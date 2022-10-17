استمرار الإضرابات العمالية في مصاف لـ«توتال إنرجيز» بفرنسا

المصدر: رويترز

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قال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا من العاملين في شركة توتال إنرجيز لرويترز إن العمال واصلوا إضرابات في عدة مصاف ومستودعات تابعة للشركة، والتي أضرت بإمدادات الوقود في فرنسا، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد ممثل النقابة بأن الإضرابات شملت مصافي نورماندي ودونج ولا ميد وفيزين ومستودع دونكيرك.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قالت أمس الأحد إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز.

وأضافت بورن في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية الفرنسية "نحو 30 بالمئة من المحطات لدينا تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود".

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة يوم السبت أن 27.3 بالمئة من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات، انخفاضا من 28.5 بالمئة في اليوم السابق و30.85 بالمئة يوم الأربعاء.

وشهد أمس الأحد مسيرة شارك فيها آلاف في شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على ارتفاع الأسعار إذ حفزت الإضرابات المستمرة منذ أسابيع في مصافي النفط للمطالبة بزيادة الأجور دعوات للمطالبة بإضراب عام.

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