الرئيس الصيني: قوتنا لتشكيل العالم زادت بشكل كبير

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، في بكين اليوم الأحد إن نفوذ الصين الدولي وجاذبيتها وقوتها لتشكيل العالم ، زاد بشكل كبير، محذرا من بيئة دولية غير مستقرة بشكل كبير.

وأضاف شي في خطاب موسع لافتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي، الذي يستمر على مدار الأسبوع:"حافظنا على إرادة استراتيجية صلبة وأظهرنا روحا قتالية في مواجهة التغييرات الجذرية في المشهد الدولي "، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتابع شي قائلا "من خلال هذه المساعي، قمنا بحماية كرامة الصين ومصالحها الأساسية وأبقينا أنفسنا في وضع جيد، سعيا وراء التنمية وضمان الأمن".

وفيما يتعلق بكوفيد-19، دافع شي عن سياسة بلاده في القضاء على كوفيد-19، قائلا إن تلك السياسة تحمي الشعب والاقتصاد.

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