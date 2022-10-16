رئيس وزراء أستراليا يتفقد مناطق متضررة من الفيضانات بولاية فيكتوريا

المصدر: رويترز

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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الأحد إنه سيتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات في ولاية فيكتوريا بما في ذلك ملبورن في الوقت الذي ما زالت فيه ثلاث ولايات تواجه أزمة فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى أيام.

واستمر سريان التحذيرات الطارئة في مناطق تضررت من الفيضانات في ولاية فيكتوريا وجنوب ولاية نيو ساوث والمناطق الشمالية من ولاية تسمانيا بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية في الأسبوع الماضي إلى هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق البلاد.

في ولاية فيكتوريا التي كانت الأكثر تضررا كان التركيز على الشمال ولاسيما مدينة شيبارتون.

وسجلت السلطات بولاية فيكتوريا أول حالة وفاة بسبب الفيضانات يوم السبت بعد العثور على جثة رجل في مياه الفيضانات في روتشستر الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي ملبورن.

وفي ملبورن بدأت عملية ازالة أثار الفيضانات بعد فيضان نهر ماريبيرنونج يوم الجمعة مما أدى إلى إغراق الضواحي القريبة من المنطقة التجارية المركزية.

وقال ألبانيز "يوجد الآن 60 فردا من قوات الدفاع الأسترالية على الأرض يساعدون في عمليات الإجلاء ويساعدون في وضع أكياس الرمل ويقومون بواجبهم كما تفعل قواتنا للدفاع دوما".

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