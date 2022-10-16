انطلاق المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني

المصدر: رويترز

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افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم، والذي يستمر أسبوعاً، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلاله بفترة رئاسة ثالثة ويعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونغ.

وبدأ التجمع الذي يضم نحو 2300 مندوب من جميع أنحاء البلاد في قاعة الشعب الكبرى على الجانب الغربي من ميدان تيانانمين وسط إجراءات أمنية مشددة.

ودخل شي (69 عاماً) القاعة قبل الساعة العاشرة صباحاً (02:00 بتوقيت غرينتش)، وسط تصفيق مدو من آلاف المندوبين الذين تم اختيارهم بعناية لحضور المؤتمر الذي يعقد مرة كل خمس سنوات، وبدأ إلقاء كلمة من المتوقع أن يستعرض فيها إنجازات الحزب في السنوات الأخيرة ويحدد أولويات واسعة النطاق للسنوات الخمس المقبلة. ولا يتوقع المحللون بشكل عام أي تغيير كبير في اتجاه السياسة.

وأشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بحكم حزبه في بداية خطابه، وقال أمام مندوبي الحزب الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى في بكين: "المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني مهم جداً وينعقد في لحظة حساسة، عندما يبدأ الحزب بأكمله والشعب من جميع المجموعات الإثنية برحلة جديدة لبناء بلد اشتراكي حديث بشكل شامل".

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