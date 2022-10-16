الرئيس الصيني يفتتح مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم العشرين اليوم

المصدر: رويترز

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يفتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم، والذي يستمر أسبوعاً، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلاله بفترة رئاسية ثالثة، ويعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونغ.

ومن المقرر أن يبدأ التجمع الذي يضم نحو 2300 مندوب من جميع أنحاء البلاد في الساعة العاشرة صباحاً (02:00 بتوقيت غرينتش) في قاعة الشعب الكبرى على الجانب الغربي من ميدان تيانانمين.

ومن المرجح أن يبدأ المؤتمر بكلمة يبثها التلفزيون لشي (69 عاماً) يستعرض فيها إنجازات الحزب في السنوات الأخيرة، ويحدد أولويات واسعة النطاق للسنوات الخمس المقبلة. ولا يتوقع المحللون بشكل عام أي تغيير كبير في اتجاه السياسة.

وقال ريدموند وونغ، محلل الأسواق في ساكسو بنك، في مذكرة يوم الجمعة: "لا نرى أي سبب يدعوه إلى تغيير المسار أو إجراء تعديلات جوهرية على المبادئ والاستراتيجيات الأساسية التي وضعها خلال العقد الماضي".

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