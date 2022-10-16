فرنسا تعتزم تدريب 2000 جندي أوكراني

المصدر: د ب أ

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تعتزم فرنسا تدريب نحو 2000 جندي أوكراني.

وقال وزير اادفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو لصحيفة "لو باريزيان" في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، السبت، إنه كانت هناك بالفعل دورات تدريبية على مدافع "هاوتزر- سيزار"، لكن حجم التدريبات سيزداد قليلاً الآن.

كما ذكر ليكورنو أن التدريب سيتم على ثلاث مراحل: أولاً التدريب العام للمقاتلين، ثم الاحتياجات المحددة التي أبلغ عنها الأوكرانيون من الإمداد اللوجيستي، وأخيراً المرحلة الثالثة، والتي تتعلق بالتدريب على الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

وقبل أيام قليلة فقط أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسليم ستة مدافع "هاوتزر - سيزار"، إضافة إلى أنظمة رادار وصواريخ أخرى مضادة للطائرات.

وقامت فرنسا بالفعل بتسليم 18 مدفع هاوتزر - سيزار إلى أوكرانيا.

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