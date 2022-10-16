زيلينسكي: 500 منزل تستعيد إمدادات الغاز في إيزيوم الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحرز مزيداً من التقدم في إصلاح منشآت الطاقة عقب موجة من الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة، مساء السبت، إن أوكرانيا بدأت في استعادة إمدادات الغاز في مدينة إيزيوم شرقي البلاد بمنطقة خاركيف.

وأضاف: "أول 500 أسرة في البلدة استعادوا الغاز في منازلهم بالفعل"، بينما استعاد أكثر من 3000 منزل إمداد الغاز أول من أمس الجمعة.

وتابع: "ممتن لجميع من يعيدون للأوكرانيين الحياة الطبيعية"، بعد موجة من الهجمات الرئيسية التي استهدفت إمدادات المياه ومنشآت الطاقة في وقت سابق.

كما دعا زيلينسكي السكان إلى تفهم أن شركات الطاقة ستضطر إلى تقنين إمداد الكهرباء.

وأوضح الرئيس الأوكراني: "نعمل على استعادة النظام في مناطق خاركيف وخيرسون ودونيتسك التي احتلتها روسيا".

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