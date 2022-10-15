بعد شغله المنصب 8 سنوات.. سفير أوكرانيا يغادر برلين

المصدر: د ب أ

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غادر السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك، متوجها إلى كييف اليوم السبت، بعد أن شغل المنصب لمدة ثماني سنوات، حيث من المنتظر أن يتولى منصبا جديدا في وزارة الخارجية.

وقال ميلنيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه غادر مقر إقامته بالسيارة حوالي الساعة العاشرة صباحا (التوقيت المحلي).

ومن المتوقع أن يصل سفير أوكرانيا الجديد أوليكسي ماكييف إلى برلين بعد غد الاثنين. ولن يتم تغيير قيادة السفارة رسميا إلا باعتماد من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والذي لم يتحدد له موعدا رسميا حتى الآن.

يذكر أن ميلنيك /47 عاما/ ظل يمثل مصالح بلاده في ألمانيا على مدار ثمانية أعوام، وانقسم رد الفعل على انتقاده الحاد لتردد الحكومة الألمانية في دعم بلاده في مواجهة الهجوم الروسي بين مؤيد ومعارض.

وقال ميلنيك في مقابلته مع (د.ب.أ) قبل مغادرته ألمانيا: "أعتقد أنني تمكنت من إثارة اهتمام الألمان بموضوع أوكرانيا، وضمان الاعتراف بأوكرانيا وفهمها حقا هنا... أشعر بالفخر وأنا أعود إلى الوطن الآن حيث تم توريد العديد من أنظمة الأسلحة من ألمانيا، والتي تساعدنا على تحرير الأراضي المحتلة ومواطنينا خطوة بخطوة"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة توريد المزيد من الأسلحة "لطرد الروس".

ومن المرجح الآن أن يصبح ميلنيك نائبا لوزارة الخارجية، وهو المنصب الذي كان يشغله في السابق. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة الأوكرانية قرارا نهائيا في هذا الشأن.

وقال ميلنيك: "لهذا السبب، اشعر بالفضول لمعرفة ما ينتظرني. ربما التقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء المقبل. وبعد ذلك آمل أن يخبرني شخصيا أين يراني في فريقه الكبير".

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