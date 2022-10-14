ليتوانيا تعيد أول دفعة من مدافع هاوتزر الألمانية الصنع إلى أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعادت ليتوانيا أول دفعة من مدافع هاوتزر 2000 الألمانية الصنع ذاتية الدفع بعد صيانتها في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكتب وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس عبر موقع تويتر اليوم الجمعة "حظا سعيدا!" على صورة شاحنة عسكرية تحمل مدفع هاوتزر 2000 ذاتي الدفع وهي تعبر الحدود الليتوانية مع بولندا.



وأكد لاحقا لوكالة أنباء "بي إن إس" أن الأسلحة التي تم إصلاحها وصلت إلى أوكرانيا. وقال أنوشاوسكاس: "سنواصل هذا العمل".



وقال وزير الدفاع في فيلنيوس من قبل في منتصف أيلول/ سبتمبر إن عددا من "مدافع هاوتزر المتضررة جراء الحرب" في طريقها إلى ليتوانيا ليتم إصلاحها.



وتم إرسال قطع المدفعية الثقيلة من ألمانيا إلى أوكرانيا كمساعدة عسكرية في الحرب ضد روسيا.







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