"لولا" لايزال يتقدم على "لبولسونارو" في استطلاعات الرأي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

جاءت نتيجة استطلاع آراء الناخبين مستقرة تقريبا بالمقارنة بالاستطلاع السابق، الذي حصل فيه الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على 48 % من تأييد الناخبين بالمقارنة بـ 41 % للرئيس الحالي جاير بولسونارو، وفقا لمؤسسة (كويست) بتكليف من شركة "جينيال" للعمولات.

وتغيرت الأصوات غير المحسومة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة من 7% في الاستطلاع السابق إلى 4 %، وتغيرت الأصوات الفارغة والملغاة من 4 % إلى 6 %، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

وتم استطلاع آراء 2000 شخص بين 10 و 12 أكتوبر الجاري. ويبلغ هامش الخطأ بالسالب أو الموجب نقطتين مئويتين وبلغ مستوى الثقة 95 %.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز