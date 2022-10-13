مسؤول روسي: انضمام أوكرانيا للناتو يمكن أن يشعل حرباً عالمية ثالثة

المصدر: رويترز

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قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لوكالة تاس الرسمية للأنباء اليوم الخميس، إن قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

ونقلت تاس عن فينيديكتوف قوله في مقابلة إن "كييف تدرك جيدا أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيدا حتميا إلى حرب عالمية ثالثة".

وأضاف "على ما يبدو، هذا ما يعولون عليه.. لخلق ضجيج إعلامي ولفت الانتباه إلى أنفسهم مرة أخرى".

كما كرر فينيديكتوف الموقف الروسي بأن الغرب، من خلال مساعدته أوكرانيا، يشير إلى أنه "طرف مباشر في الصراع".

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