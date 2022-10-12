شولتس يتوقع قراراً سريعاً بشأن الطاقة النووية في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده في إمكانية صدور قرار سريع من الحكومة الألمانية بشأن الاستمرار في استخدام الطاقة النووية، وذلك بسبب أزمة الطاقة الراهنة.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الأربعاء: "تأكدوا أننا سننتهي من هذا قريباً".

وأكد شولتس أن الأمر لا يتعلق بالعمل بأي كيفية حتى لا يتم اللجوء إلى تمديد استخدام الطاقة النووية، بل يتعلق الأمر بتحديد الشروط الضرورية لهذه الخطوة وبتحديد ما سيتم القيام به بالضبط ومدى السرعة في القيام بذلك.

يذكر أن هذه الخطوة هي مثار جدل داخل الائتلاف الحاكم بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، حيث يسعى وزير الاقتصاد روبرت هابيك (من الخضر) إلى الإبقاء على جاهزية مفاعلين اثنين فقط من هذه المفاعلات الثلاثة المتبقية، للعمل حتى ربيع العام المقبل وذلك تحسباً لحدوث اختناقات في الإمداد بالكهرباء.

في المقابل، يحث الحزب الديمقراطي الحر على استمرار تشغيل المفاعلات النووية الثلاثة كلها حتى عام 2024، وكان وزير المالية ورئيس الحزب كريسيتان ليندنر، أكد هذا المطلب مرة أخرى أول أمس الاثنين.

وكان من المقرر بالأساس في إطار تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية، أن يتم إخراج آخر ثلاثة مفاعلات نووية ألمانية من الشبكة بحلول نهاية 2022.

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