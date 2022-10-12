بايدن: لا أعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحاً نووياً تكتيكياً.. واللقاء به مرهون بالظروف

المصدر: رويترز

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أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن شبكة (سي.إن.إن) في مقابلة أمس الثلاثاء بأنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في الحرب مع أوكرانيا.

وردا على سؤال من مذيع (سي.إن.إن) جيك تابر عما إذا كان يعتقد أن بوتين يمكنه في الواقع استخدام سلاح نووي تكتيكي، قال بايدن "حسنا، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك".

كما أعلن بايدن أنّ ليست لديه "أيّ نيّة" للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقرّرة في أندونيسيا الشهر المقبل، لكن من دون أن يستبعد تماماً هذه الإمكانية إذ قال إنّ "الأمر مرهون" بالظروف.

وقال بايدن "أنظر، ليست لديّ أيّ نيّة للقائه"، مضيفاً "لكن على سبيل المثال، إذا جاء إليّ في قمّة العشرين وقال إنّه يريد أن يتحدّث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أنّ الأمر مرهون" بالظروف.

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