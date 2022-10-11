لافروف: روسيا منفتحة على المحادثات مع الغرب وفي انتظار اقتراح جاد

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا لكنها لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض.

وأكد لافروف في مقابلة أذاعها التلفزيون الرسمي أن روسيا على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة أو تركيا بشأن سبل إنهاء الحرب التي اندلعت قبل ثمانية أشهر.

وأضاف أن مسؤولين، منهم المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قالوا إن الولايات المتحدة منفتحة على المحادثات لكن روسيا رفضت.

وقال لافروف "هذا كذب... لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصال".

وأضاف أن روسيا لن ترفض اجتماعا بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في إندونيسيا في منتصف الشهر المقبل وستنظر في أي اقتراح يصلها بهذا الصدد.

وقال لافروف "قلنا مرارا إننا لا نرفض أبدا الاجتماعات. إذا وصلنا اقتراح، سننظر فيه".

وتعليقا على احتمال أن تستضيف تركيا محادثات بين روسيا والغرب، قال لافروف إن موسكو ستكون على استعداد للاستماع إلى أي اقتراحات، لكنها لا تستطيع أن تقول مسبقا ما إن كان ذلك سيؤدي إلى نتائج.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستُتاح له الفرصة لتقديم مقترحات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور كلاهما قازاخستان الأسبوع الجاري.

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