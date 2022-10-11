أوكرانيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة عمليات الضم الروسية

المصدر: د ب أ

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دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى إدانة ضم روسيا لأجزاء من البلد المجاور لها في انتهاك للقانون الدولي، وذلك في بداية جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا في نيويورك أمس الاثنين إن ما يسمى بالاستفتاءات المزعومة لا علاقة لها بما نسميه التعبير عن إرادة الشعب، لا من الناحية القانونية ولا من وجهة نظر فنية.

ودعا أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة إلى تبني قرار يطالب روسيا بالتراجع عن أفعالها.

ووفقا لكيسليتسا، أظهرت الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها موسكو في أوكرانيا مرة أخرى أن روسيا "دولة إرهابية".

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