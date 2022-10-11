روسيا تفشل في محاولة لإجراء تصويت سرّي في الأمم المتحدة

المصدر: د ب أ

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فشلت روسيا في محاولتها فرض اقتراع سري على ضمها "غير القانوني" لأجزاء من أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا لصالح إجراء تصويت علني على مشروع قرار في بداية جلسة طارئة بشأن هذه المسألة المعروضة على أكبر هيئة في الأمم المتحدة.

وبدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين مداولاتها بشأن ضم روسيا مؤخرا لأجزاء من أوكرانيا.

وفي نهاية الجلسة، التي قد تستمر حتى يوم الأربعاء بسبب وجود عدد كبير من المتحدثين، من المتوقع أن تصوت الدول الأعضاء على قرار يدين موسكو.

وكانت روسيا قد قامت بالفعل بحملة مسبقة لإجراء اقتراع سري، على ما يبدو على أمل التوصل إلى نتيجة أفضل.

وعلى عكس مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة بموجب القانون الدولي. وينظر إلى التصويت المقبل في نيويورك على أنه اختبار عالمي للمشاعر فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية.

وشدد دبلوماسيون غربيون على أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة يجب أن يكون لها مصلحة راسخة في إدانة روسيا حتى لا تصبح هي نفسها ضحية للضم غير القانوني من قبل دولة مجاورة.

من ناحية أخرى، يرى المراقبون منذ بعض الوقت إرهاقا من الحرب بين عدد من الدول، وخاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويجد بعضهم أن الحرب الأوكرانية تصرف الانتباه عن الصراعات الإقليمية الأخرى والأزمات العالمية وتعيق التقدم.

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