الرئيس الروسي السابق ميدفيديف على قائمة كييف للمطلوبين

المصدر: رويترز

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أعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، اليوم، أن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف ضمن المطلوبين المدرجين على قائمة أعدها مسؤولو الأمن بأوكرانيا منذ أكثر من نصف عام.

وذكر بيان للجهاز أن ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في الوقت الحالي، كان مطلوباً بموجب بند في القانون الجنائي يتعلق بمحاولات تقويض وحدة أراضي أوكرانيا وانتهاك حرمة حدودها. ومعظم أعضاء مجلس الأمن الروسي مدرجون على القائمة نفسها.

ولم يتضح على الفور سبب عدم نشر السلطات الأوكرانية لتلك المعلومات في وقت مبكر أو سبب إعلانها الآن.

كما جاء في البيان أن عدداً من الشخصيات الروسية البارزة مدرج على القائمة، ومن ضمنهم وزير الدفاع سيرجي شويجو، وفياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب في البرلمان الروسي، وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي) ونيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي.

وأفاد الجهاز، في البيان: "يؤكد جهاز أمن الدولة الأوكراني إعلانه أن ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق للدولة المعتدية، أحد المطلوبين".

وأضاف الجهاز: "حدث هذا في مارس 2022 في بداية الاعتداء الروسي الشامل".

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